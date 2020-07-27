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У Кремлі розмову Зеленського і Путіна назвали змістовною

Москва, Понеділок 27 липня 2020 14:23
У Кремлі розмову Зеленського і Путіна назвали змістовною
Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Дмитро Пєсков заявив, що переговори двох президентів мали діловий характер

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що телефонна розмова Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського була змістовною. При цьому він зазначив, що переговори двох лідерів мали діловий характер.

Про це повідомляє "РБК".

"Що стосується атмосфери, то вона була конструктивна, ділова, розмова була змістовною", - зазначив Пєсков.

Він також заявив, що президенти висловили задоволення введеним з 27 липня на Донбасі режимом припинення вогню, а також відзначили його безстроковий характер.

Нагадаємо, в неділю відбулася телефонна розмова між Зеленським і Путіним.

Крім того, 27 липня на Донбасі набула чинності угода про режим "тиші", яке погодили в рамках Тристоронньої контактної групи.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінПєсков
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