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В Кремле разговор Зеленского и Путина назвали содержательным

Москва, Понедельник 27 июля 2020 14:23
В Кремле разговор Зеленского и Путина назвали содержательным
Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Дмитрий Песков заявил, что переговоры двух президентов носили деловой характер

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского был содержательным. При этом он отметил, что переговоры двух лидеров носили деловой характер.

Об этом сообщает "РБК".

"Что касается атмосферы, то она была конструктивная, деловая, разговор был содержательный", - отметил Песков.

Он также заявил, что президенты выразили удовлетворение введенным с 27 июля на Донбассе режимом прекращения огня, а также отметили его бессрочный характер.

Напомним, в воскресенье состоялся телефонный разговор между Зеленским и Путиным.

Кроме того, 27 июля на Донбассе вступило в силу соглашение о режиме "тишины", которое согласовали в рамках Трехсторонней контактной группы.

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