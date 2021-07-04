У Кремлі розповіли, що ускладнює підготовку зустрічі Зеленського і Путіна

Речник Кремля Дмитро Пєсков розповів, що ускладнює підготовку до зустрічі президентів Росії та Україні - Володимира Путіна та Володимира Зеленського. За його словами, в цьому винна українська сторона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".
Як заявив Пєсков, підготовка до зустрічі двох президентів ускладнюється тим, що українська влада нібито не бажає виконувати мінські домовленості щодо врегулювання на Донбасі, а також "здійснює тиск на політичних опонентів".
Крім того, речник Кремля сказав, що Росія продовжить відправляти "гуманітарну допомогу" на окупований Донбас, бо не може "закривати очі на проблеми жителів".
Нагадаємо, до цього Пєсков заявляв, що підготовка до зустрічі Зеленського з Путіним взагалі не ведеться.
Цю заяву речника Кремля на Банковій назвали "банальними вивертами росіян".
Сам Путін теж говорив, що поки не бачить сенсу у зустрічі з Зеленським.