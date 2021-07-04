У Кремлі розповіли, що ускладнює підготовку зустрічі Зеленського і Путіна

Речник Кремля Дмитро Пєсков розповів, що ускладнює підготовку до зустрічі президентів Росії та Україні - Володимира Путіна та Володимира Зеленського. За його словами, в цьому винна українська сторона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС" .

Як заявив Пєсков, підготовка до зустрічі двох президентів ускладнюється тим, що українська влада нібито не бажає виконувати мінські домовленості щодо врегулювання на Донбасі, а також "здійснює тиск на політичних опонентів".

Крім того, речник Кремля сказав, що Росія продовжить відправляти "гуманітарну допомогу" на окупований Донбас, бо не може "закривати очі на проблеми жителів".