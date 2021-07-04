В Кремле рассказали, что усложняет подготовку встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что усложняет подготовку к встрече президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, в этом виновата украинская сторона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС" .

Как заявил Песков, подготовка к встрече двух президентов осложняется тем, что украинская власть якобы не желает выполнять минские договоренности по урегулированию на Донбассе, а также "осуществляет давление на политических оппонентов".

Кроме того, пресс-секретарь Кремля сказал, что Россия продолжит отправлять "гуманитарную помощь" на оккупированный Донбасс, потому что не может "закрывать глаза на проблемы жителей".