У Зеленського відреагували на слова про зустріч з Путіним: банальні виверти росіян
Інформація про те, що підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським не ведеться, є банальним вивертом російської сторони.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Це банальні психологічні виверти росіян", - зазначив він.
Зазначимо, сьогодні прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що підготовка зустрічі не ведеться, особливо після слів Зеленського про відмінність українського і російського народів.
Нагадаємо, раніше Путін говорив, що поки не бачить сенсу у зустрічі з Зеленським, оскільки рішення з українського питання на сьогодні приймаються в США.
Зеленський же готовий зустрітися з Путіним за умови, що його має цікавити вирішення низки кризових питань.