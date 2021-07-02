ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Зеленського відреагували на слова про зустріч з Путіним: банальні виверти росіян

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 02 липня 2021 13:48
У Зеленського відреагували на слова про зустріч з Путіним: банальні виверти росіян Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Інформація про те, що підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським не ведеться, є банальним вивертом російської сторони.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Це банальні психологічні виверти росіян", - зазначив він.

Зазначимо, сьогодні прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що підготовка зустрічі не ведеться, особливо після слів Зеленського про відмінність українського і російського народів.

Нагадаємо, раніше Путін говорив, що поки не бачить сенсу у зустрічі з Зеленським, оскільки рішення з українського питання на сьогодні приймаються в США.

Зеленський же готовий зустрітися з Путіним за умови, що його має цікавити вирішення низки кризових питань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін встреча
NEWS
Бойовики обстріляли Донбас 26 разів, включаючи цивільний сектор: один боєць отримав поранення
Бойовики обстріляли Донбас 26 разів, включаючи цивільний сектор: один боєць отримав поранення
DAILY
На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні