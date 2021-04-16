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Зеленський про зустріч Байдена і Путіна: коли є діалог, гармати мовчать

Новость на русском → Париж, П'ятниця 16 квітня 2021 18:05
Зеленський про зустріч Байдена і Путіна: коли є діалог, гармати мовчать Фото: президент України Володимир Зеленський (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінює можливу зустріч президентів США і Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна. На його думку, коли є такий діалог, гармати мовчать.

Про це він заявив на брифінгу в Єлисейському палаці.

"Це правильно, це дуже вчасно і важливо. Коли є такий діалог, як кажуть, гармати мовчать. І тому мені здається, що це могло б вирішити деякі питання. Тому що діалог між цими країнами має бути. Іноді, коли такі великі держави не розмовляють, страждають інші. І повірте нам, ми це розуміємо", - заявив Зеленський.

У той же час він підкреслив, що якщо Байден і Путін піднімуть питання України, то це питання без самої України буде обговорюватися непредметно.

"І це ще раз покаже, що великим за розміром країнам здається, що все навколо них... Але мені здається, що світ набагато більший", - додав президент.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Байден і Путін нібито домовилися про зустріч, і вона може відбутися в найближчі тижні.

Але після того, як США ввели нові санкції проти Росії, в Кремлі заговорили, що це не сприяє зустрічі на вищому рівні.

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