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Байден і Путін можуть зустрітися в найближчі тижні

Новость на русском → США, Росія, Середа 14 квітня 2021 23:58
Байден і Путін можуть зустрітися в найближчі тижні Фото: Байден запропонував Путіну зустрітися (Getty Image)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін домовилися про зустріч. Зустріч може відбутися в найближчі тижні.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції в Брюсселі, передають РІА Новини.

Домовлялися про зустрічі обидва президенти телефоном. У США підкреслили, що лідерам двох країн необхідно проаналізувати позиції з деяких питань.

"Ми хотіли б стабільні й передбачувані відносини з Росією. Це, в свою чергу, вимагає відкритих ліній комунікації, щоб ми могли ясно говорити про наші погляди, політику, наші заперечення проти дій Росії. Це важливо, щоб уникати прорахунків. Це ви й бачили вчора, коли президент Байден зняв трубку, подзвонив президенту Путіну і запропонував зустрітися в найближчі тижні", - розповів Блінкен.

Нагадаємо, Байден та Меркель вимагають від Росії зупинити агресію проти України. Вони наполягають на тому, що Росія повинна припинити нарощувати війська біля кордону України.

Раніше повідомлялося, що війська Росії на кордоні з Україною не пов'язані з навчаннями, як це стверджують у Кремлі. Про це попередили в США.

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