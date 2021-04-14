Байден і Путін можуть зустрітися в найближчі тижні

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін домовилися про зустріч. Зустріч може відбутися в найближчі тижні.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції в Брюсселі, передають РІА Новини .

Домовлялися про зустрічі обидва президенти телефоном. У США підкреслили, що лідерам двох країн необхідно проаналізувати позиції з деяких питань.

"Ми хотіли б стабільні й передбачувані відносини з Росією. Це, в свою чергу, вимагає відкритих ліній комунікації, щоб ми могли ясно говорити про наші погляди, політику, наші заперечення проти дій Росії. Це важливо, щоб уникати прорахунків. Це ви й бачили вчора, коли президент Байден зняв трубку, подзвонив президенту Путіну і запропонував зустрітися в найближчі тижні", - розповів Блінкен.