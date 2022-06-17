Держдеп заявив про третього зниклого американця на війні в Україні

США мають інформацію про трьох американських добровольців, які зникли під час бойових дій в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , про це заявив прессекретар Держдепу Нед Прайс.

Місцеперебування американського бійця невідоме.

"Я не можу говорити про подробиці цього випадку. На жаль, ми не знаємо всіх деталей випадку", - сказав він.

Прайс додав, що відомство перебуває на зв'язку з рідними двох американців, про зникнення яких в Україні стало відомо раніше.

Водночас ні США, ні Україна або Міжнародний Комітет Червоного Хреста не можуть підтвердити повідомлення про те, що вони були взяті в полон.

"Ми продовжуємо закликати всіма можливими способами громадян США не їхати в Україну через супутні небезпеки, які викликає агресія Росії",- додав Прайс.

Водночас Вашингтон поки не звертався до Москви у зв'язку зі зниклими американськими добровольцями, оскільки у США немає підстав вважати, що саме Росія взяла їх у полон, і оскільки сама РФ не підтверджує цього.

Раніше стало відомо, що двоє колишніх американських військових, які зараз воюють на боці ЗСУ, могли потрапити в полон Росії.

Нагадаємо, що під час бойових дій загинули чотири бійці інтернаціонального легіону територіальної оборони. Вони захищали Україну на добровільних засадах.