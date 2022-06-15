В Україні зникли двоє американців, могли потрапити в полон до росіян

Два американця, які воювали на боці ЗСУ, зникли під час бойових дій в Харківській області. Їх не можуть знайти вже приблизно тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зазначається, що Алекс Джон-Роберт Друке та Енді Тай Нгок Хуін зникли під час битви під селом Ізбицьке Харківської області.

"Пошукові місії не знайшли жодних останків. Наступного дня у російському пропагандистському каналі в Telegram повідомлялося, що під Харковом захопили двох американців", - зазначають в CNN.

Мати одного з американських бійців розповіла, що зараз вважається, що зниклі солдати є військовополоненими, але офіційного підтвердження цьому поки нема. При цьому в посольстві США в Україні не можуть ніяк перевірити цю інформацію.

"Посольство не змогло підтвердити, що він у росіянами. Єдине, що вони можуть підтвердити, це те, що він зник безвісти. Вони підтримують зі мною тісний зв’язок, і я впевнена, що над ситуацією працюють", - заявила мати Алекса.