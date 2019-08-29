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Сенцов етапований з колонії у Ямало-Ненецькому окрузі в Москву

Новини » Політика    29.08.2019 - 10:46
Сенцов етапований з колонії у Ямало-Ненецькому окрузі в Москву
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Сенцов знаходиться в одному з московських СІЗО

Український політв'язень Олег Сенцов етапований з колонії у Ямало-Ненецькому АТ в Москву. Про це повідомляють росЗМІ.

Повідомляється, що режисер поміщений в СІЗО-2, відомий як Бутирська в'язниця. Зазначимо, що адвокат політв'язня Дмитро Дінзе в коментарі РБК-Україна повідомив, що поки не може підтвердити інформацію про етапування Сенцова.

Також росЗМІ пишуть, що переміщення Сенцова в СІЗО Москви може бути в рамках підготовки до обміну.

Крім цього, мати Сенцова Людмила повідомила виданню "Крим.Реалії", що вперше за тривалий час її син не зателефонував їй з колонії в північному російському місті Лабитнангі.

"Ні, не подзвонив, хоча вчора, 28-го, був якраз місяць, як він дзвонив в той раз. А він рівно через місяць на 20 хвилин починає дзвонити, але вчора не подзвонив. Я чула тільки одне: буде якийсь обмін 33 на 33. Олег у цей список не ввійшов. Сказали так... Коли я розмовляла з киянами позавчора, так, сказали, що він у Лабитнангі в тюрмі, в тій же колонії. Ніде ніякого руху. Від Олега прийшов (у мене день народження був 12-го) рекомендований лист. У перший раз за всі 5 років з поздоровленнями і сказав: "Мамо, ти вір, ми скоро обіймемося". Ось це було написано", - розповіла Людмила Сенцова.

Нагадаємо, у серпні 2015 року Сенцов був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичного угруповання в окупованому Криму". Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

Адвокат не підтверджує інформацію про етапування Сенцова в Москву Сенцов отримав премію фестивалю Solidarity of Arts в Польщі
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