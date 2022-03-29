У Кремлі підтвердили участь Абрамовича в переговорах: схвалено обома сторонами

Російський олігарх Роман Абрамович бере участь у переговорному процесі між Україною і Росією в Стамбулі. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його участь схвалена обома сторонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

За словами Пєскова, Абрамович не є офіційною особою російської делегації, він "задіяний у забезпеченні певних контактів між російською та українською стороною".

Зазначимо, що раніше в російських ЗМІ повідомили, що перед початком переговорів Абрамович зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.