Раунд глав делегацій. В Стамбулі почалися переговори між Україною та Росією

У Туреччині у вівторок, 29 березня, розпочався черговий раунд переговорів між Україною та Росією. Він проходить у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка .

Сьогодні в Стамбулі проходить п'ятий етап переговорного процесу. Це перший за кілька тижнів очний раунд переговорів української та російської делегацій. До цього сторони зустрічалися на території Білорусі. Після цього проходили онлайн-консультації.

Подоляк зазначив, що переговори почалися з раунду глав делегацій Давида Арахамії та Володимира Мединського.

Раунд глав делегацій. Давид Арахамія та Володимир Мединський. Про фундаментальні положення переговорного процесу. Делегації паралельно працюють по всьому спектру спірних питань. pic.twitter.com/QqUUp1PYpe — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

Склад української делегації:

голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія;

міністр оборони Олексій Резніков;

депутати Андрій Костін і Рустем Умеров;

радник голови ОП Михайло Подоляк;

заступник голови МЗС Микола Точицький;

заступник голови ОП Кирило Тимошенко;

генерал Олександр Кириленко;

дипломат і колишній чиновник Олександр Чалий.

Також зазначається, що до переговорної групи долучився заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.