В Кремле подтвердили участие Абрамовича в переговорах: одобрено обеими сторонами

Российский олигарх Роман Абрамович принимает участие в переговорном процессе между Украиной и Россией в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его участие одобрено обеими сторонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

По словам Пескова, Абрамович не является официальным лицом российской делегации, он "задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной".

Отметим, что ранее в российских СМИ сообщили, что перед началом переговоров Абрамович встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.