В Кремле подтвердили участие Абрамовича в переговорах: одобрено обеими сторонами
Российский олигарх Роман Абрамович принимает участие в переговорном процессе между Украиной и Россией в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его участие одобрено обеими сторонами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
По словам Пескова, Абрамович не является официальным лицом российской делегации, он "задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной".
Отметим, что ранее в российских СМИ сообщили, что перед началом переговоров Абрамович встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Напомним, во дворце Долмабахче в Стамбуле проходит очередной очный этап переговоров между Украиной и Россией.
Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал о промежуточных результатах переговоров.
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