Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк повідомив перші подробиці переговорів з Росією в Стамбулі. За його словами, зараз йдуть консультації з кількох важливих питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Зараз йдуть консультації з кількох важливих питань. Ключове питання-договір про міжнародні гарантії безпеки для України, саме з ним ми зможемо закінчити війну. Друге питання, не менш важливе, - це припинення вогню, щоб вирішити всі гуманітарні проблеми", - заявив він.

При цьому він додав, що зараз велика проблема ескалації війни.

"І окремо хочу підкреслити, що сьогодні є ще одна проблема: що стає більше і більше - ескалація війни, ненависті, порушення звичаїв і правил ведення війни не тільки на полях. З обох сторін йдуть заклики про знищення обох народів і це все призводить до конфліктів. Є відео з порушенням Женевських конвенцій щодо військовополонених", - заявив Подоляк.

Він також заявив, що зараз буде юридично вирішуватися питання, щоб такі випадки не повторювалися.