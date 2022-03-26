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У Кремлі відповіли на чергове різке висловлювання Байдена на адресу Путіна

Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Кремлі відповіли на черговий різкий вислів президента США Джо Байдена на адресу президента РФ Володимира Путіна. Там заявили, що такі слова щоразу "звужують вікно можливостей для налагодження відносин РФ та США".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Звичайно, щоразу подібні особисті образи звужують вікно можливостей для наших двосторонніх відносин за нинішньої адміністрації США. Треба собі усвідомлювати це. Дивно чути звинувачення на адресу Путіна від Байдена, який закликав бомбардувати Югославію та вбивати людей", - сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Що сталося

Президент США Джо Байден сьогодні після візиту до українських біженців у Варшаві назвав президента Росії Володимира Путіна "м'ясником".

Так, на запитання журналістів, що змусило його думати про біженців, коли він кожен день має справу з Путіним, Байден відповів: "Він м'ясник".

Варто зазначити, що лише не так давно Байден назвав президента Путіна військовим злочинцем. Це була перша така заява з вуст американського лідера від початку російського вторгнення в Україну.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 31-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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