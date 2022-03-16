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Байден назвав Путіна воєнним злочинцем

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Вашингтон, Середа 16 березня 2022 21:40
Байден назвав Путіна воєнним злочинцем Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна військовим злочинцем. Це перша така заява з вуст американського лідера від початку російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

"Він військовий злочинець", - заявив Байден.

У той час як інші світові лідери використовували це формулювання стосовно Путіна, до цього часу Білий дім не називав дії Путіна військовим злочином, заявляючи що це юридичний термін, який потребує дослідження.

Але сьогодні на запитання журналіста, чи вважає той Путіна військовім злочинцем він відповів "так".

У своїй промові сьогодні Байден наголошував, що російські війська в Україні бомблять лікарні та тримають лікарів у заручниках. Він пообіцяв надавати Україні більше допомоги, аби боротися із Росією.

Нагадаємо, сьогодні Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс рішення у справі про війну Росії проти України. Суд зобов'язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим для виконання Росією згідно з міжнародним правом.

Війна Росії проти України триває двадцять один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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