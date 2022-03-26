В Кремле ответили на очередное резкое высказывание Байдена в адрес Путина

"Конечно, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации США. Надо себе отдавать отчет в этом. Странно слышать обвинения в адрес Путина от Байдена, который призвал бомбить Югославию и убивать людей", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что произошло

Президент США Джо Байден сегодня после визита к украинским беженцам в Варшаве назвал президента России Владимира Путина "мясником".

Так, на вопрос журналистов, что заставило его думать о беженцах, когда он каждый день имеет дело с Путиным, Байден ответил: "Он мясник".

Стоит отметить, что лишь не так давно Байден назвал президента Путина военным преступником. Это было первое такое заявление из уст американского лидера с начала российского вторжения в Украину.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 31-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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