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Туреччина пропонує стати посередником для вирішення конфлікту в Азовському морі

Новини » Політика    29.11.2018 - 08:46
Туреччина пропонує стати посередником для вирішення конфлікту в Азовському морі
Фото: Реджеп Ердоган (з відкритих джерел)

Ердоган пропонує стати посередником між Україною та Росією

Туреччина може стати посередником між Україною та Російською Федерацією для вирішення проблеми агресії в Азовському морі. Про це перед вильотом на саміт G20 заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, Ердоган розповів подробиці телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним. За його словами, на переговорах сторони обговорили можливість посередницької ролі Туреччини.

"В ході бесіди з паном Путіним це питання (інциденту в Керченській протоці, - ред.) обговорювалося, в тому числі обговорювалося і питання про нашу роль як посередника", - заявив Ердоган.

Він також додав, що обговорення даної ситуації продовжиться на полях саміту G20.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко закликав Європейський союз посилити санкції проти РФ через "повзучу анексію" Азовського моря.

Напередодні МЗС України направив дані про агресію Росії в Керченській протоці в Арбітражний трибунал, який розглядає спір між Україною і РФ з морського права.

 

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