У Кремлі звинуватили Київ в спробі змінити комюніке нормандського саміту

Україна на початку нормандської зустрічі в Парижі намагалася відредагувати заздалегідь узгоджений документ. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Пєсков зазначив, що помічники президентів працювали над текстом для того, щоб цей текст паризьких домовленостей був прийнятий.

"Це була дуже важка робота протягом шести-семи годин. Я думаю, це можна розповісти, нічого страшного не буде. Справа в тому, що Парижу передувала досить напружена робота помічників президентів, які працювали над текстом для того, щоб цей текст паризьких домовленостей був прийнятий. Українська сторона розпочала зустріч з бажання відредагувати деякі пункти цих домовленостей, тобто відредагувати те, що було вже погоджене помічниками, в тому числі і представником України", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. В рамках саміту також відбулася перша двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна.

Після нормандської зустрічі з'явився текст документа нормандської зустрічі.

На брифінгу за підсумками нормандського формату президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступна зустріч повинна відбутися через чотири місяці.