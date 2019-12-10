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Нова зустріч у нормандському форматі повинна відбутися протягом 4 місяців

Новини » Політика     10.12.2019 - 00:41
Нова зустріч у нормандському форматі повинна відбутися протягом 4 місяців
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)

За його словами, потрібно доручити главам МЗС узгодити політичні умови для саміту

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступна зустріч в нормандському форматі має відбутися через чотири місяці. Про це він повідомив на прес-концеренції за підсумками нормандського саміту, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, потрібно доручити главам МЗС узгодити політичні умови для саміту

"Нам зараз потрібно доручити міністрам закордонних справ узгодити політичні умови для того, щоб через 4 місяці узгодити всі передумови для проведення місцевих виборів", - заявив Макрон.

При цьому він додав, що лідери "нормандської четвірки" мають відбудувати нову архітектуру довіри через врегулювання безпеки на Донбасі.

"Ми повинні відбудувати нову архітектуру довіру і безпеку через врегулювання безпеки на сході України в рамках домовленостей мінських. Ці домовленості є базовим рішенням конфлікту", - заявив Макрон.

Раніше було опубліковано спільне комюніке за результатами нормандської зустрічі в Парижі. У документі, сторони зобов'язуються забезпечити повне і всебічне виконання угоди про припинення вогню в Донбасі до кінця цього року, а також підтримувати розробку і оновлення плану розмінування територій Донбасу.

Крім того, Еммануель Макрон заявив, що під час зустрічі в нормандському форматі був досягнутий прогрес у відносинах.

З'явився текст документа нормандської зустрічі Лідери нормандської четвірки зустрілися в Парижі: підсумки переговорів
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