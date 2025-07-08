Кремль снова "ластится": эксперт объяснил тактику Путина перед Трампом и Западом

Кремль активизировал риторику о возможных переговорах, что, по словам эксперта, является не более чем очередной тактикой Москвы. Такое мнение специалист озвучил, комментируя заявления российской стороны на фоне политических событий в США и Европе.

По словам эксперта, Россия пытается создать впечатление готовности к диалогу именно тогда, когда ситуация для нее обостряется.

"Это рассчитано на то, что и Дональд Трамп, и Европа "смягчатся" и остановят свои шаги. Очевидно, что здесь о другом и думать нельзя", - заявил он.

Бессмертный отметил, что такое поведение Кремля является типичным: как только Москва чувствует угрозу для своего руководства, сразу начинает "ластиться", продвигая идеи встреч и переговоров. Он также обратил внимание на то, что эти месседжи идут параллельно с пропагандой, например интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова венгерскому изданию.

"Ну мы же видим, что с одной стороны интервью венгерской газете, такое пропагандистское, его аж противно читать, а с другой стороны - предложение о переговорах..." - отметил эксперт, добавляя, что все это - попытка "подлащиться" к Дональду Трампу.

Также, по словам аналитика, риторика Кремля идет в ответ на изменение тональности и действий со стороны Трампа, который в последнее время озвучивал намерения по ревизии или сокращению помощи Украине.

"Здесь с одной и другой стороны все происходит как по писаному. Только есть реальный ход событий, а есть информация о нем", - подытожил Бессмертный.

Напомним, сегодня глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Россия заявила о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной. Кроме этого Фидан сделал новое заявление о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.