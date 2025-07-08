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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Кремль снова "ластится": эксперт объяснил тактику Путина перед Трампом и Западом

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Кремль активизировал риторику о возможных переговорах, что, по словам эксперта, является не более чем очередной тактикой Москвы.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил историк и дипломат Роман Бессмертный.

Кремль активизировал риторику о возможных переговорах, что, по словам эксперта, является не более чем очередной тактикой Москвы. Такое мнение специалист озвучил, комментируя заявления российской стороны на фоне политических событий в США и Европе.

По словам эксперта, Россия пытается создать впечатление готовности к диалогу именно тогда, когда ситуация для нее обостряется.

"Это рассчитано на то, что и Дональд Трамп, и Европа "смягчатся" и остановят свои шаги. Очевидно, что здесь о другом и думать нельзя", - заявил он.

Бессмертный отметил, что такое поведение Кремля является типичным: как только Москва чувствует угрозу для своего руководства, сразу начинает "ластиться", продвигая идеи встреч и переговоров. Он также обратил внимание на то, что эти месседжи идут параллельно с пропагандой, например интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова венгерскому изданию.

"Ну мы же видим, что с одной стороны интервью венгерской газете, такое пропагандистское, его аж противно читать, а с другой стороны - предложение о переговорах..." - отметил эксперт, добавляя, что все это - попытка "подлащиться" к Дональду Трампу.

Также, по словам аналитика, риторика Кремля идет в ответ на изменение тональности и действий со стороны Трампа, который в последнее время озвучивал намерения по ревизии или сокращению помощи Украине.

"Здесь с одной и другой стороны все происходит как по писаному. Только есть реальный ход событий, а есть информация о нем", - подытожил Бессмертный.

Напомним, сегодня глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Россия заявила о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной. Кроме этого Фидан сделал новое заявление о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Переговоры Украины и России

Напомним, первый раунд переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле. Тогда стороны договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000".

А уже 2 июня в Стамбуле завершился второй раунд мирных переговоров между делегациями Украины и России. Он длился около часа. Посредником выступала Турция. Все о втором раунде - читайте в материале РБК-Украина.

Впоследствии Фидан заявил об ожиданиях Турции, что между Украиной и Россией пройдет новый раунд переговоров, поскольку на встрече 2 июня в Стамбуле был достигнут прогресс.

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