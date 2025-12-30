Россия до сих пор не предоставила никаких доказательств: Сибига об "атаке" на резиденцию Путина
Прошел почти день, а Россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своим обвинениям Украины в якобы "нападении" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.
"И не предоставит. Потому что их нет. Такого нападения не было", - отметил глава МИД.
Он добавил, что вызывает удивление обеспокоенность эмиратской, индийской и пакистанской сторон относительно события, которое не произошло.
"Особое удивление это вызывает, учитывая, что все три государства не сделали никаких официальных заявлений, когда настоящая российская ракета попала в настоящее здание украинского правительства 7 сентября 2025 года", - подчеркнул Сибига.
Глава МИД напомнил о длительном послужном списке ложных заявлений России.
"Например, Россия утверждала, что не нападет на Украину в начале 2022 года. Они часто обвиняют других в том, что сами планируют сделать. Их слова никогда не следует воспринимать за чистую монету", - отметил Сибига.
Он также призвал государства воздерживаться от реагирования на непроверенные обвинения, поскольку это "подыгрывает российской пропаганде и подрывает конструктивный мирный процесс, который в последнее время продвигается вперед".
Фейковая атака на резиденцию Путина
Напомним, вчера российский министр Сергей Лавров заявил, что ВСУ в ночь на 29 декабря якобы атаковали государственную резиденцию Путина в Новгородской области, имея в виду резиденцию в Валдае.
По словам Лаврова, информации о пострадавших и ущербе в результате атаки нет. Он добавил, что все БПЛА, которыми якобы атаковала Украина, были уничтожены средствами ПВО.
Показательно, что минобороны РФ ни о какой атаке на резиденцию не говорило и рапортовало о сбитии всех дронов, причем большинство в других областях.
В заявлении МИД России сказано, что в атаке был задействован 91 украинский дрон.
Позже минобороны пояснило, что 50 дронов, которые якобы направлялись на Валдай, были сбиты в соседних областях: Брянской и Смоленской.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на вымышленную атаку назвав это "недобрым" и вспомнил о "Томагавках" , а премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил "глубокую обеспокоенность".
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал "очередной ложью" заявление Лаврова об атаке на резиденцию главы Кремля. Зеленский также предостерег, что россияне могут готовить очередную атаку по государственным зданиям в центре столицы.
Подробнее о фейке россиян - читайте в материале РБК-Украина.