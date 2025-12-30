ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Россия до сих пор не предоставила никаких доказательств: Сибига об "атаке" на резиденцию Путина

Вторник 30 декабря 2025 12:16
UA EN RU
Россия до сих пор не предоставила никаких доказательств: Сибига об "атаке" на резиденцию Путина Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Прошел почти день, а Россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своим обвинениям Украины в якобы "нападении" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

"И не предоставит. Потому что их нет. Такого нападения не было", - отметил глава МИД.

Он добавил, что вызывает удивление обеспокоенность эмиратской, индийской и пакистанской сторон относительно события, которое не произошло.

"Особое удивление это вызывает, учитывая, что все три государства не сделали никаких официальных заявлений, когда настоящая российская ракета попала в настоящее здание украинского правительства 7 сентября 2025 года", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД напомнил о длительном послужном списке ложных заявлений России.

"Например, Россия утверждала, что не нападет на Украину в начале 2022 года. Они часто обвиняют других в том, что сами планируют сделать. Их слова никогда не следует воспринимать за чистую монету", - отметил Сибига.

Он также призвал государства воздерживаться от реагирования на непроверенные обвинения, поскольку это "подыгрывает российской пропаганде и подрывает конструктивный мирный процесс, который в последнее время продвигается вперед".

Фейковая атака на резиденцию Путина

Напомним, вчера российский министр Сергей Лавров заявил, что ВСУ в ночь на 29 декабря якобы атаковали государственную резиденцию Путина в Новгородской области, имея в виду резиденцию в Валдае.

По словам Лаврова, информации о пострадавших и ущербе в результате атаки нет. Он добавил, что все БПЛА, которыми якобы атаковала Украина, были уничтожены средствами ПВО.

Показательно, что минобороны РФ ни о какой атаке на резиденцию не говорило и рапортовало о сбитии всех дронов, причем большинство в других областях.

В заявлении МИД России сказано, что в атаке был задействован 91 украинский дрон.

Позже минобороны пояснило, что 50 дронов, которые якобы направлялись на Валдай, были сбиты в соседних областях: Брянской и Смоленской.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на вымышленную атаку назвав это "недобрым" и вспомнил о "Томагавках" , а премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил "глубокую обеспокоенность".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал "очередной ложью" заявление Лаврова об атаке на резиденцию главы Кремля. Зеленский также предостерег, что россияне могут готовить очередную атаку по государственным зданиям в центре столицы.

Подробнее о фейке россиян - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Андрей Сибига
Новости
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем