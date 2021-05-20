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Кулеба назвав умову зустрічі Зеленського і Путіна

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Четвер 20 травня 2021 18:02
Кулеба назвав умову зустрічі Зеленського і Путіна Фото: президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна може відбутися за однієї умови. Однак конкретних дедлайнів по датах поки немає.

Про це міністр сказав в ефірі програми " Радіо НВ".

"Я не можу ставити якісь конкретні дедлайни. Зустріч (Зеленського і Путіна, - ред.) відбудеться тоді, коли ми в Києві переконаємося, що на цій зустрічі зможемо проговорити питання, які для нас є ключовими", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, на сьогоднішній великій прес-конференції Володимир Зеленський заявив, що зустріч з Путіним може пройти або на Донбасі, або на нейтральній території.

У Кремлі підтвердили підготовку зустрічі з Зеленським, заявивши, що процес йде непросто.

Раніше глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що конкретні деталі цієї події між Зеленським і Путіним ще обговорюються. Він також зазначив, що поки рано озвучувати деталі.

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