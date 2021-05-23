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Путін на зустрічі з Зеленським відмовиться обговорювати приналежність Криму, - Пєсков

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Неділя 23 травня 2021 14:44
Путін на зустрічі з Зеленським відмовиться обговорювати приналежність Криму, - Пєсков Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Російський президент Володимир Путін під час можливої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським не обговорюватиме питання приналежності Криму. У Кремлі вважають Крим своєю територією.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Росія-1".

"Наші українські візаві, наприклад, кажуть: ми будемо обговорювати Крим. Але якщо обговорювати Крим в плані розвитку прикордонного співробітництва - а Росія має прикордонне співробітництво по лінії регіонів із зарубіжними країнами, - якщо в цьому плані, то я впевнений, що Путін буде готовий", - сказав Пєсков.

При цьому він заявив, що "якщо обговорювати щось інше, а не те, що Крим - регіон Російської Федерації, то ніхто не буде ніколи ні з ким це обговорювати".

Пєсков заявив, що "в Конституції чорним по білому написано, що це кримінальний злочин - говорити про відчуження територій Російської Федерації, кримінальний злочин".

Зазначимо, раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що сьогодні йде підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що конкретні деталі потенційної зустрічі між Зеленським і Путіним ще обговорюються. Він також зазначив, що поки ще рано озвучувати деталі.

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