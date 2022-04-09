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Україна будує сьогодні графік. Подоляк розповів, коли можлива зустріч Зеленського і Путіна

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Субота 09 квітня 2022 23:11
Україна будує сьогодні графік. Подоляк розповів, коли можлива зустріч Зеленського і Путіна Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Перед переговорами президента України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна, наша країна повинна здобути пару гучних перемог. Це допоможе Кремлю позбутися імперських ілюзій, а нашій країні - диктувати свої вимоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Україна будує сьогодні графік того, як живе світ. Якби просто говорити, що через тиждень ми зустрінемось на рівні президентів, чи за два тижні. Ні, це буде не так відбуватися. Буде відбуватися наступним чином. Україна готова до великих битв. Україна має перемогти у цих битвах", - заявив Подоляк.

За словами радника глави Офісу президента, після перемог Україна отримає суттєвішу позицію під час переговорів й буде диктувати свої вимоги. В першу чергу важливо, аби Росія нарешті позбулась своїх імперських ілюзій.

"Я хочу, щоб ви всі зрозуміли - Росія має позбавитися своїх імперських ілюзій. Ми будемо робити все, щоб отримати певні дуже потужні гарантії безпеки, щоб назавжди закрити свої кордони від імперських амбіцій РФ. І президент піде на переговори, коли матиме абсолютно чіткі позиції для цього", - додав Подоляк.

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