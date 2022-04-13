ОП про зустріч Зеленського і Путіна: переговори необхідні, але потрібно мати позиції
Переговори президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним необхідні, щоб зупинити війну. Однак для зустрічі українська сторона повинна мати певні позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.
"Зустріч на рівні президентів необхідна, тому що тільки так можна буде вирішити принципову суперечку між Україною і Росією і зупинити війну", - сказав Подоляк в ефірі програми "Свобода Live".
За його словами, для того, щоб зустріч Зеленського і Путіна відбулася, Україні необхідно мати певні позиції. Подоляк додав, що українці повинні довести свою здатність воювати і вже зробили це. Також треба переконати Росію в тому, що вона буде багато втрачати не тільки в економічному сенсі, але і на полях битв.
"І тоді за столом переговорів буде набагато простіше відстоювати свою позицію, тому що це не ми спровокували війну, на нас напали", - підкреслив радник глави ОП.
Нагадаємо, раніше Подоляк заявив про необхідність здобути кілька гучних перемог перед зустріччю Зеленського і Путіна.
Зазначимо, Зеленський назвав зустріч з Путіним відсутністю вибору в України, оскільки тільки глава Кремля може зупинити воїну.
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