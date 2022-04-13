ru ua
Ср, 13 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ОП про зустріч Зеленського і Путіна: переговори необхідні, але потрібно мати позиції

Новость на русском →
Київ, Середа 13 квітня 2022 15:09
ОП про зустріч Зеленського і Путіна: переговори необхідні, але потрібно мати позиції Фото: Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Переговори президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним необхідні, щоб зупинити війну. Однак для зустрічі українська сторона повинна мати певні позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Зустріч на рівні президентів необхідна, тому що тільки так можна буде вирішити принципову суперечку між Україною і Росією і зупинити війну", - сказав Подоляк в ефірі програми "Свобода Live".

За його словами, для того, щоб зустріч Зеленського і Путіна відбулася, Україні необхідно мати певні позиції. Подоляк додав, що українці повинні довести свою здатність воювати і вже зробили це. Також треба переконати Росію в тому, що вона буде багато втрачати не тільки в економічному сенсі, але і на полях битв.

"І тоді за столом переговорів буде набагато простіше відстоювати свою позицію, тому що це не ми спровокували війну, на нас напали", - підкреслив радник глави ОП.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив про необхідність здобути кілька гучних перемог перед зустріччю Зеленського і Путіна.

Зазначимо, Зеленський назвав зустріч з Путіним відсутністю вибору в України, оскільки тільки глава Кремля може зупинити воїну.

Війна Росії проти України триває 49-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Офіс президента Війна Росії проти України
NEWS
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Час для ембарго. Або коли Німеччина перипинить купувати газ у Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Час для ембарго. Або коли Німеччина перипинить купувати газ у Росії