Кремль явно получит желаемое, если США признают Крым российским, - Каллас

Слухи об инициативе США

Напомним, сегодня, 22 апреля Washington Post со ссылкой на собственные источники писало, что завтра США на переговорах с Украиной, Британией и Францией в Лондоне представят свои предложения для мирной сделки между Киевом и Москвой.

В частности, речь будет идти о том, что США могут признать Крым российским. При этом Вашингтон предлагает отменить антироссийские санкции.

В то же время Россия должна будет прекратить все боевые действия, что будет означать фактическое замораживание войны.

Пока официальные лица не подтверждали такие слухи.

При этом на этой неделе спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф должен посетить Москву и провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

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