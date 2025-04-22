Кремль явно отримає бажане, якщо США визнають Крим російським, - Каллас

Чутки про ініціативу США

Нагадаємо, сьогодні, 22 квітня Washington Post з посиланням на власні джерела писало, що завтра США на переговорах з Україною, Британією та Францією в Лондоні представлять свої пропозиції для мирної угоди між Києвом і Москвою.

Зокрема, йтиметься про те, що США можуть визнати Крим російським. При цьому Вашингтон пропонує скасувати антиросійські санкції.

Водночас Росія повинна буде припинити всі бойові дії, що означатиме фактичне заморожування війни.

Поки що офіційні особи не підтверджували такі чутки.

При цьому цього тижня спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф має відвідати Москву і провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

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