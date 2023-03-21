Кремль оказался неготов к выдаче ордера на арест Путина, - СМИ

Российские власти оказались не готовы к выдаче ордера Международным уголовным судом на арест диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.
Как сообщается, в 2023 году Кремль планировал продвигать образ Путина как "борца с Западом", "защитника стран Латинской Америки и Африки от колониального угнетения" и "одного из главных лидеров многополярного мира".
Однако для этого нужны заграничные поездки, в которых Путин теперь ограничен из-за решений МКС.
Теоретически российский диктатор может быть задержан по гаагскому ордеру в 123 странах. Источники, близкие к Администрации президента, отмечают, что пока в Кремле не совсем понимают, как можно "обеспечить безопасность" Путина в новых условиях.
Кроме того, даже некоторые страны СНГ перестают быть безопасным местом для Путина. В частности, Таджикистаном ратифицирован Римский устав.
Как отмечают собеседники издания, поездки Путина были очень важными, в том числе для внутрироссийской пропаганды, которая, опираясь на новости об этих визитах, могла рассказать гражданам, что "в России друзей все равно больше, чем недоброжелателей" и страна остается "одним из столпов многополярного". мира".
К ордеру выезды Путина сочетались с поездками лидеров зарубежных стран в Москву. Теперь "поддержать такую же частоту встреч не получится".
Как сообщается, сложности с зарубежными визитами российского диктатора уже начались: в августе 2023 года в Южно-африканской республике (ЮАР) должен состояться очередной саммит стран БРИКС, но власти этой страны 20 марта заявили, что уже "приняли к сведению" ордер МКС.
К тому же в Администрации Путина предполагают, что список чиновников, на которых будут выданы ордера в Гааге, может расшириться, например, в него могут войти губернаторы регионов, где принимают детей с аннексированных украинских территорий. Однако, по оценке Кремля, это никак не повлияет на их жизнь, ведь по факту госслужащие и так, можно сказать, не уезжают за границу во время войны.
Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был издан на имя уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львово-Беловой.
Кроме того, генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что ордер Гааги позволяет арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.
Согласно решению суда теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признающих юрисдикцию МКС.
Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решение Международного уголовного суда по аресту диктатора Владимира Путина не имеет значения. Кроме этого она назвала выдан ордер "рецептом" и юридически ничтожным.
Позже в РФ заявили, что выдача ордера - это акт агрессии против их страны.
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