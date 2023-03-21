Кремль оказался неготов к выдаче ордера на арест Путина, - СМИ

Как сообщается, в 2023 году Кремль планировал продвигать образ Путина как "борца с Западом", "защитника стран Латинской Америки и Африки от колониального угнетения" и "одного из главных лидеров многополярного мира".

Однако для этого нужны заграничные поездки, в которых Путин теперь ограничен из-за решений МКС.

Теоретически российский диктатор может быть задержан по гаагскому ордеру в 123 странах. Источники, близкие к Администрации президента, отмечают, что пока в Кремле не совсем понимают, как можно "обеспечить безопасность" Путина в новых условиях.

Кроме того, даже некоторые страны СНГ перестают быть безопасным местом для Путина. В частности, Таджикистаном ратифицирован Римский устав.

Как отмечают собеседники издания, поездки Путина были очень важными, в том числе для внутрироссийской пропаганды, которая, опираясь на новости об этих визитах, могла рассказать гражданам, что "в России друзей все равно больше, чем недоброжелателей" и страна остается "одним из столпов многополярного". мира".

К ордеру выезды Путина сочетались с поездками лидеров зарубежных стран в Москву. Теперь "поддержать такую же частоту встреч не получится".

Как сообщается, сложности с зарубежными визитами российского диктатора уже начались: в августе 2023 года в Южно-африканской республике (ЮАР) должен состояться очередной саммит стран БРИКС, но власти этой страны 20 марта заявили, что уже "приняли к сведению" ордер МКС.

К тому же в Администрации Путина предполагают, что список чиновников, на которых будут выданы ордера в Гааге, может расшириться, например, в него могут войти губернаторы регионов, где принимают детей с аннексированных украинских территорий. Однако, по оценке Кремля, это никак не повлияет на их жизнь, ведь по факту госслужащие и так, можно сказать, не уезжают за границу во время войны.