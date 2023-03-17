ua ru
Пт, 17 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Перешли к угрозам. В РФ назвали актом агрессии ордер на арест Путина

Новина українською →
Россия, Пятница 17 марта 2023 19:48
Перешли к угрозам. В РФ назвали актом агрессии ордер на арест Путина Фото: глава Госдумы РФ Вячеслав Володин (flickr.com sf_press)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 17 марта, после выдачи МКС ордена на арест российского диктатора Владимира Путина в РФ заявили, что это акт агрессии против их страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госдумы России Вячеслава Володина.

По словам главы Госдумы РФ, ордер на арест Путина касается не только президента России, но и страны в целом.

"Любые нападки на президента РФ расцениваем как агрессию против нашей страны", - заявил Володин.

Он также сказал, что Вашингтон и Брюссель исчерпали все возможности санкций и недружественных действий.

"Прозвучавшая из Гааги глупость говорит об одном: у Запада истерика.
Бумажки инопланетного гаагского суда на Россию не распространяются... Сломать граждан Российской Федерации и разрушить экономику нашей страны им не удалось... Есть Путин - есть Россия", - подчеркнул российский чиновник.

Напомним, сегодня суд Гааги выдал ордер на арест Путина.

Россия сразу отреагировала на решение МКС.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин объяснил, что дает ордер Гааги на арест Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
МКС Российская Федерация Гаага Война России против Украины
NEWS
Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине
Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить