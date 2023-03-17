Перешли к угрозам. В РФ назвали актом агрессии ордер на арест Путина

Сегодня, 17 марта, после выдачи МКС ордена на арест российского диктатора Владимира Путина в РФ заявили, что это акт агрессии против их страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госдумы России Вячеслава Володина.

По словам главы Госдумы РФ, ордер на арест Путина касается не только президента России, но и страны в целом.

"Любые нападки на президента РФ расцениваем как агрессию против нашей страны", - заявил Володин.

Он также сказал, что Вашингтон и Брюссель исчерпали все возможности санкций и недружественных действий.

"Прозвучавшая из Гааги глупость говорит об одном: у Запада истерика.

Бумажки инопланетного гаагского суда на Россию не распространяются... Сломать граждан Российской Федерации и разрушить экономику нашей страны им не удалось... Есть Путин - есть Россия", - подчеркнул российский чиновник.

Напомним, сегодня суд Гааги выдал ордер на арест Путина.

Россия сразу отреагировала на решение МКС.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин объяснил, что дает ордер Гааги на арест Путина.

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