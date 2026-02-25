Кремль использует дома и склады для саботажа: новые данные разведки
Разведка предупреждает о том, что Россия превращает недвижимость по всей Западной Европе в сеть "троянских коней" для проведения координированных операций саботажа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Telegraph.
Читайте также: Представитель США назвала страны, которые помогают России вести войну в Украине
Недвижимость как инструмент шпионажа
По данным публикации, российские спецслужбы приобретают жилье, склады, заброшенные школы и даже острова вблизи военных и гражданских объектов как минимум в дюжине европейских стран.
"Используя слабые правовые рамки, российские спецслужбы покупают недвижимость вблизи военных и гражданских объектов по крайней мере в дюжине европейских стран", – говорится в статье.
Эти объекты, по мнению экспертов, могут служить стартовыми площадками для наблюдения, саботажа и тайных атак.
Опасность скрытых вооружений
Действующие и бывшие офицеры европейских разведок предупреждают, что на некоторых из этих объектов уже могут находиться взрывчатка, дроны, оружие и агенты под прикрытием.
Издание отмечает, что за четыре года полномасштабной войны против Украины количество инцидентов саботажа со стороны России в Европе выросло: поджоги в Лондоне и Варшаве, взрывы в посылках, покушения на убийство и другие атаки. По мнению разведчиков, часть этих случаев может быть "тестовыми запусками".
Стратегия "серой зоны"
Эксперты предупреждают, что Кремль может проверять решимость НАТО в так называемой "серой зоне", организуя атаки на транспортные, энергетические и коммуникационные сети без прямого военного нападения.
"Кампания по саботажу менее вероятно приведет к консенсусу по применению статьи 5, чем обычная российская военная операция", – отметил один из собеседников издания.
Новый глава MI6 Блейз Метревели подчеркнула, что Великобритания действует "в пространстве между миром и войной", добавив, что Россия испытывает Запад тактикой, чуть ниже порога открытого конфликта.
Также издание сообщает о возможном использовании шпионских кораблей и теневого флота для размещения датчиков и взрывчатки возле подводных кабелей, а аналогичные стратегии, вероятно, могут применяться и на суше, рядом с ключевой инфраструктурой.
Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России ошибочно полагают, будто в случае возможных политических изменений в Украине появится пророссийский лидер, подчеркнув, что такие ожидания не имеют реальных оснований.
Отметим, что российский диктатор Владимир Путин намеренно распространяет ложную информацию о якобы планах Великобритания передать Украине ядерное оружие, используя эту дезинформацию, чтобы отвлечь внимание от преступлений, совершенных Россией.