"Чтобы целовал Путина": Зеленский раскрыл мечты РФ о президенте в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России ошибочно рассчитывают на появление пророссийского лидера в Украине в случае возможных политических изменений. По его словам, подобные ожидания не имеют под собой оснований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию немецкого вещателя ARD .

В Москве рассчитывают на смену власти в Украине

Российская сторона, как считает глава государства, продолжает допускать, что ситуация в Украине может измениться таким образом, что во главе страны окажется политик, ориентированный на Москву.

Зеленский отметил, что такие предположения выглядят упрощенными и не учитывают реальные настроения внутри украинского общества и государства.

По его мнению, подобная логика строится на неверном понимании того, как устроена украинская политика и какие ценности сегодня поддерживает страна.

Зеленский о возможных выборах

Президент подчеркнул, что даже при различных внутренних вызовах это не означает разворот курса государства. Он также дал понять, что сценарий, на который рассчитывают в России, выглядит маловероятным.

"Они не теряют желания, на мой взгляд (убрать меня - ред.). Из того, что мы понимаем. Хотя, откуда такая уверенность, что если меня не будет, то придет человек, который будет пророссийский. Можно по-разному говорить, могут быть разные вызовы внутри государства, но кто сказал, что (президентом - ред.) будет человек, который будет целовать в одно место Путина? Вряд ли", - отметил Владимир Зеленский.