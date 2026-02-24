ua en ru
Ср, 25 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Чтобы целовал Путина": Зеленский раскрыл мечты РФ о президенте в Украине

Украина, РФ, Вторник 24 февраля 2026 23:56
UA EN RU
"Чтобы целовал Путина": Зеленский раскрыл мечты РФ о президенте в Украине Фото: Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России ошибочно рассчитывают на появление пророссийского лидера в Украине в случае возможных политических изменений. По его словам, подобные ожидания не имеют под собой оснований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию немецкого вещателя ARD.

Читайте также: Мир до 4 июля? Зеленский сделал заявление о новом дедлайне Трампа

В Москве рассчитывают на смену власти в Украине

Российская сторона, как считает глава государства, продолжает допускать, что ситуация в Украине может измениться таким образом, что во главе страны окажется политик, ориентированный на Москву.

Зеленский отметил, что такие предположения выглядят упрощенными и не учитывают реальные настроения внутри украинского общества и государства.

По его мнению, подобная логика строится на неверном понимании того, как устроена украинская политика и какие ценности сегодня поддерживает страна.

Зеленский о возможных выборах

Президент подчеркнул, что даже при различных внутренних вызовах это не означает разворот курса государства. Он также дал понять, что сценарий, на который рассчитывают в России, выглядит маловероятным.

"Они не теряют желания, на мой взгляд (убрать меня - ред.). Из того, что мы понимаем. Хотя, откуда такая уверенность, что если меня не будет, то придет человек, который будет пророссийский. Можно по-разному говорить, могут быть разные вызовы внутри государства, но кто сказал, что (президентом - ред.) будет человек, который будет целовать в одно место Путина? Вряд ли", - отметил Владимир Зеленский.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение поставок нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" произошло из-за российских атак. По его словам, если Будапешт заинтересован в возобновлении поставок, венгерской стороне стоит обсуждать с Москвой вопрос энергетического перемирия.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации, которая ведет переговоры с Европейским союзом относительно соглашения о вступлении Украины в ЕС. Главным переговорщиком назначен вице-премьер Тарас Качка, который будет координировать работу делегации и представлять позицию страны в дальнейшем диалоге с европейской стороной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
Новости
Мир до 4 июля? Зеленский сделал заявление о новом дедлайне Трампа
Мир до 4 июля? Зеленский сделал заявление о новом дедлайне Трампа
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ