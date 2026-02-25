Кремль використовує будинки і склади для саботажу: нові дані розвідки

Розвідка попереджає про те, що Росія перетворює нерухомість по всій Західній Європі на мережу "троянських коней" для проведення координованих операцій саботажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Telegraph .

Нерухомість як інструмент шпигунства

За даними публікації, російські спецслужби купують житло, склади, занедбані школи і навіть острови поблизу військових і цивільних об'єктів щонайменше в дюжині європейських країн.

"Використовуючи слабкі правові рамки, російські спецслужби купують нерухомість поблизу військових і цивільних об'єктів принаймні в дюжині європейських країн", - йдеться в статті.

Ці об'єкти, на думку експертів, можуть слугувати стартовими майданчиками для спостереження, саботажу і таємних атак.

Небезпека прихованих озброєнь

Чинні та колишні офіцери європейських розвідок попереджають, що на деяких із цих об'єктів уже можуть перебувати вибухівка, дрони, зброя та агенти під прикриттям.

Видання зазначає, що за чотири роки повномасштабної війни проти України кількість інцидентів саботажу з боку Росії в Європі зросла: підпали в Лондоні та Варшаві, вибухи в посилках, замахи на вбивство та інші атаки. На думку розвідників, частина цих випадків може бути "тестовими запусками".

Стратегія "сірої зони"

Експерти попереджають, що Кремль може перевіряти рішучість НАТО в так званій "сірій зоні", організовуючи атаки на транспортні, енергетичні та комунікаційні мережі без прямого військового нападу.

"Кампанія з саботажу менш імовірно призведе до консенсусу щодо застосування статті 5, ніж звичайна російська військова операція", - зазначив один зі співрозмовників видання.

Новий глава MI6 Блейз Метревелі наголосила, що Велика Британія діє "в просторі між миром і війною", додавши, що Росія випробовує Захід тактикою, трохи нижчою за поріг відкритого конфлікту.

Також видання повідомляє про можливе використання шпигунських кораблів і тіньового флоту для розміщення датчиків і вибухівки біля підводних кабелів, а аналогічні стратегії, імовірно, можуть застосовуватися і на суші, поруч із ключовою інфраструктурою.