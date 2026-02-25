Представитель США назвала страны, которые помогают России вести войну в Украине

Заместитель постоянного представителя США при ООН Темми Брюс призвала государства прекратить любую помощь России, которая позволяет ей продолжать войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Укринформа.

Соответствующее заявление прозвучало во время заседания Совета Безопасности.

Во время выступления дипломат заявила, что ряд государств оказывает Москве помощь, которая способствует продолжению войны. По ее словам, речь идет о Китае, Северной Кореи, Иране и Кубе.

По ее словам, поддержка со стороны третьих стран остается одной из причин, по которым конфликт продолжается, несмотря на значительные потери России.

"Имейте в виду, президент (Дональд) Трамп стремится к миру, и его действия, публичные заявления и миссия глобального лидера четко показывают его решимость прекратить резню", – отметила Брюс, добавив, "что одной из причин, по которой конфликт и дальше обостряется, несмотря на потрясающие потери, которые уже несет Россия".

Отдельное заявление о роли Китая

Брюс отдельно остановилась на роли Китая и заявила, что он остается ключевым поставщиком для российской военной промышленности.

"Китай остается решающим поставщиком российской военной промышленности… – заявила Брюс. – Если Китай действительно хочет мира, он должен немедленно прекратить экспорт товаров двойного назначения и перестать покупать российскую нефть".

Обвинения в поставках оружия

Также дипломат заявила, что Северная Корея поставляет России боеприпасы и баллистические ракеты, а также направляет своих военных. По ее словам, Иран передает дроны и технологии для их производства.

Кроме того, как отметила Брюс, в 2025 году Куба также начала предоставлять России военные кадры и заключила новые оборонные соглашения с Москвой и Минском.

Призыв остановить поддержку войны

"Соединенные Штаты призывают все государства-члены ООН прекратить любую поддержку, позволяющую продолжать эту ужасную войну, которая наносит разрушительный вред людям и угрожает миру и безопасности в мире", – подчеркнула она.

Она также подчеркнула, что завершение конфликта возможно только дипломатическим путем.

"Мы еще раз призываем обе стороны продолжать переговоры и в духе гибкости, компромисса и обязанности защищать и беречь жизнь своих граждан, положить конец этой варварской войне раз и навсегда", – заявила заместитель постпреда.