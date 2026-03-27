Путин выдал новую порцию оправданий войны против Украины

19:31 27.03.2026 Пт
Российский диктатор цинично нафантазировал о праведном бое против Украины
aimg Иван Носальский
Путин выдал новую порцию оправданий войны против Украины Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин цинично назвал войну против Украины "праведным боем за будущее для российских детей".

Как передает РБК-Украина, заявление главы Кремля приводит "РИА-Новости".

Диктатор на праздновании дня войск нацгвардии РФ заявил, что оккупанты на боевых позициях якобы уверенно ведут боевую работу.

"Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле. За священное, историческое право нашего народа говорить на родном языке", - сказал Путин.

Он также добавил, что при помощи агрессивной войны против Украины россияне якобы берегут "заветы и веру отцов, дедов и прадедов".

Оправдания Путина

Напомним, российский диктатор Владимир Путин уже неоднократно выдумывал абсурдные оправдания войны против Украины.

Как отметили в Центре противодействия дезинформации, глава Кремля даже пытается подменить исторические факты для того, чтобы начало войны с Украиной казалось более оправданным.

Диктатор выводит из искаженных исторических фактов "первопричины" своей агрессии, из-за чего страдают мирные жители Украины.

Стоит заметить, что сейчас Украина и Россия продолжают мирные переговоры при посредничестве США. Россияне требуют, чтобы украинских воинов полностью вывели из Донбасса.

Недавно глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон готов согласовать гарантии безопасности для Украины, как только украинские власти откажутся от Донбасса.

К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
