Путин выдал новую порцию оправданий войны против Украины

Российский диктатор Владимир Путин цинично назвал войну против Украины "праведным боем за будущее для российских детей".

Диктатор на праздновании дня войск нацгвардии РФ заявил, что оккупанты на боевых позициях якобы уверенно ведут боевую работу.

"Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле. За священное, историческое право нашего народа говорить на родном языке", - сказал Путин.

Он также добавил, что при помощи агрессивной войны против Украины россияне якобы берегут "заветы и веру отцов, дедов и прадедов".

Оправдания Путина

Напомним, российский диктатор Владимир Путин уже неоднократно выдумывал абсурдные оправдания войны против Украины.

Как отметили в Центре противодействия дезинформации, глава Кремля даже пытается подменить исторические факты для того, чтобы начало войны с Украиной казалось более оправданным.

Диктатор выводит из искаженных исторических фактов "первопричины" своей агрессии, из-за чего страдают мирные жители Украины.