У Путина назвали единственное место для встречи с Зеленским

Что предшествовало

Напомним, после переговоров делегаций Украины России и США в Абу-Даби Соединенные Штаты не исключили, что уже в ближайшее время может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

В России допустили возможность проведения переговоров между Зеленским и Путиным, однако настойчиво предложили украинскому лидеру приехать в Москву.

Сначала на переговоры позвал помощник Путина Юрий Ушаков.

"Мы приглашаем его в Москву и гарантируем безопасность и необходимые условия для работы", - заявил он.

Позже похожую позицию озвучил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отметив, что обсуждение любого другого места для встречи неуместно.

В ответ Зеленский категорически отверг возможность встречи с российским диктатором в Москве и публично пригласил главу Кремля в Киев.

Он подчеркнул, что Украина хочет конструктивно договориться о реальном окончании войны, а также о встрече, которая может стать результативной.

По словам главы государства, он готов на любой формат по окончанию войны, который сработает.

"Но в Москве и в Беларуси это просто невозможно и абсолютно понятно почему", - пояснил президент.