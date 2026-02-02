У Путина назвали единственное место для встречи с Зеленским

Кремля настаивает, что контакты между президентом Украины Владимиром Зеленский и российским диктатором Владимиром Путиным "возможны только в Москве".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова российским СМИ.
"Зеленский предлагает контакты, Путин сказал, что они возможны в Москве. Эта позиция остается нашей позицией", - сказал Песков журналистам.
Напомним, после переговоров делегаций Украины России и США в Абу-Даби Соединенные Штаты не исключили, что уже в ближайшее время может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.
В России допустили возможность проведения переговоров между Зеленским и Путиным, однако настойчиво предложили украинскому лидеру приехать в Москву.
Сначала на переговоры позвал помощник Путина Юрий Ушаков.
"Мы приглашаем его в Москву и гарантируем безопасность и необходимые условия для работы", - заявил он.
Позже похожую позицию озвучил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отметив, что обсуждение любого другого места для встречи неуместно.
В ответ Зеленский категорически отверг возможность встречи с российским диктатором в Москве и публично пригласил главу Кремля в Киев.
Он подчеркнул, что Украина хочет конструктивно договориться о реальном окончании войны, а также о встрече, которая может стать результативной.
По словам главы государства, он готов на любой формат по окончанию войны, который сработает.
"Но в Москве и в Беларуси это просто невозможно и абсолютно понятно почему", - пояснил президент.