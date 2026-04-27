В России значительно падает покупательная способность населения, из-за чего россияне все чаще выбирают так называемые магазины для бедных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

Речь идет о дискаунтерах - магазинах, которые предлагают товары по ценам, значительно ниже среднерыночных. Количество таких торговых объектов выросло на 26,4% за год, что подтверждают данные разведки.

Кроме того, выросло и количество торговых точек на 5,8%.

"В то же время их выручка увеличилась на 67,3%, что говорит о резком росте спроса именно на дешевые товары и эконом-сегмент", - сообщили в СВР.

Отмечается, что популярность так называемых магазинов для бедных напрямую связана с экономическими трудностями и осторожным поведением потребителей. Россияне все чаще отказываются от более дорогих форматов в пользу доступных альтернатив, ориентируясь прежде всего на цену.

В то же время традиционные супермаркеты и магазины "у дома" демонстрируют умеренное сворачивание и переформатирование и уже не являются главными драйверами рынка.

.