Рынок РФ захватывают "магазины для бедных", их количество выросло за год на четверть

02:50 27.04.2026 Пн
2 мин
Дешевые альтернативы россияне выбирают из-за сложной ситуации с экономикой
aimg Юлия Маловичко
Рынок РФ захватывают "магазины для бедных", их количество выросло за год на четверть Фото: магазин в оккупированном Крыму (Getty Images)

В России значительно падает покупательная способность населения, из-за чего россияне все чаще выбирают так называемые магазины для бедных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

Речь идет о дискаунтерах - магазинах, которые предлагают товары по ценам, значительно ниже среднерыночных. Количество таких торговых объектов выросло на 26,4% за год, что подтверждают данные разведки.

Кроме того, выросло и количество торговых точек на 5,8%.

"В то же время их выручка увеличилась на 67,3%, что говорит о резком росте спроса именно на дешевые товары и эконом-сегмент", - сообщили в СВР.

Отмечается, что популярность так называемых магазинов для бедных напрямую связана с экономическими трудностями и осторожным поведением потребителей. Россияне все чаще отказываются от более дорогих форматов в пользу доступных альтернатив, ориентируясь прежде всего на цену.

В то же время традиционные супермаркеты и магазины "у дома" демонстрируют умеренное сворачивание и переформатирование и уже не являются главными драйверами рынка.

Напомним, дефицит бюджета РФ превысил годовой план и достиг около 70 млрд долларов, что почти вдвое больше предварительной оценки Минфина оккупантов.

Как известно, недавноглава Кремля Владимир Путин вызвал главных экономистов РФ и возмутился, почему ожидания по экономике не совпадают с результатом.

Путин также поручил правительству составить план мероприятий по оживлению экономической ситуации, ведь валовой внутренний продукт России в январе-феврале сократился на 1,8%.

