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Україна не буде відправляти своїх членів ТКГ в Мінськ, - Резніков

Новость на русском → Україна, Понеділок 05 квітня 2021 23:38
Україна не буде відправляти своїх членів ТКГ в Мінськ, - Резніков Фото: Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Наталья Скороход

Україна не буде відправляти своїх членів Тристоронньої контактної групи в Мінськ на переговори. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Про це йшла мова в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

За його словами, навіть у випадку якщо завершиться карантин і буде запропоновано продовжити консультації по Донбасу в Мінську, то Україна не буде брати участь у таких переговорах.

"Ми пояснили, що українська делегація не буде направляти своїх членів делегації до Мінська. Для проведення в реальному житті, все одно доведеться шукати іншу країну, інше місце", - говорить Він.

Він пояснив, що таке рішення пов'язане з тим, що Білорусь сьогодні знаходиться під впливом Росії.

"Оскільки країна Білорусь сьогодні знаходиться під впливом РФ, звичайно, що для нас немає довіри до цієї території. І ви бачите, що там домінує думка проросійського спрямування й антиукраїнського характеру", - пояснює Резніков.

Нагадаємо, президент України Володимир Заленський заявив про те, що говорити про перенесення ТКГ з Мінська ще рано. За його словами, Україна зараз чекає стабілізації ситуації в Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Кравчук припустив, що проведення засідань ТКГ в Мінську все-таки можуть перенести. Швидше за все, місцем проведенням консультацій стане інша нейтральна країна.

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