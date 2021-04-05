Україна не буде відправляти своїх членів ТКГ в Мінськ, - Резніков

Україна не буде відправляти своїх членів Тристоронньої контактної групи в Мінськ на переговори. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Про це йшла мова в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV .

За його словами, навіть у випадку якщо завершиться карантин і буде запропоновано продовжити консультації по Донбасу в Мінську, то Україна не буде брати участь у таких переговорах.

"Ми пояснили, що українська делегація не буде направляти своїх членів делегації до Мінська. Для проведення в реальному житті, все одно доведеться шукати іншу країну, інше місце", - говорить Він.

Він пояснив, що таке рішення пов'язане з тим, що Білорусь сьогодні знаходиться під впливом Росії.

"Оскільки країна Білорусь сьогодні знаходиться під впливом РФ, звичайно, що для нас немає довіри до цієї території. І ви бачите, що там домінує думка проросійського спрямування й антиукраїнського характеру", - пояснює Резніков.