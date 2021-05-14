Кремль про ситуацію з Медведчуком: хочемо бути впевнені, що це не "полювання на відьом"

Російська Федерація не втручатиметься в ситуацію з Віктором Медведчуком, якого в Україні підозрюють у державній зраді і відправили під домашній арешт. При цьому Кремль хоче бути впевнений, що мова не йде про політичне "полювання на відьом".
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
За його словами, у Путіна стежать за тим, як розвивається ситуація з Медведчуком.
"Ми жодним чином не маємо наміру в них (події, - ред.) втручатися, але хочемо бути впевнені, що мова не йде про політичне полювання на відьом і зачистку політичного поля з метою звільнитися від конкурентоспроможних політичних сил", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що на Медведчука наділи електронний браслет після того, як суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому оголосили підозру в державній зраді, кримінальна справа пов'язано з його бізнесом в окупованому Криму.
До цього у президента Росії Володимира Путіна вже заявляли, що не збираються втручатися в процес над Медведчуком, оскільки це внутрішні справи України. Медведчук доводиться кумом Путіну, який є хрещеним батьком його молодшої дочки.