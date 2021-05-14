Кремль о ситуации с Медведчуком: хотим быть уверены, что это не "охота на ведьм"

Российская Федерация не будет вмешиваться в ситуацию с Виктором Медведчуком , которого в Украине подозревают у государственной измене и отправили под домашний арест. При этом Кремль хочет быть уверен, что речь не идет о политической "охоте на ведьм".

По его словам, у Путина следят за тем, как развивается ситуация с Медведчуком.

"Мы никоим образом не собираемся в них (события, - ред.) вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил", - заявил Песков.