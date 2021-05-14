Кремль про ситуацію з Медведчуком: хочемо бути впевнені, що це не "полювання на відьом"

Російська Федерація не втручатиметься в ситуацію з Віктором Медведчуком , якого в Україні підозрюють у державній зраді і відправили під домашній арешт. При цьому Кремль хоче бути впевнений, що мова не йде про політичне "полювання на відьом".

За його словами, у Путіна стежать за тим, як розвивається ситуація з Медведчуком.

"Ми жодним чином не маємо наміру в них (події, - ред.) втручатися, але хочемо бути впевнені, що мова не йде про політичне полювання на відьом і зачистку політичного поля з метою звільнитися від конкурентоспроможних політичних сил", - заявив Пєсков.