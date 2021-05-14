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Кремль о ситуации с Медведчуком: хотим быть уверены, что это не "охота на ведьм"

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Москва, Пятница 14 мая 2021 12:57
Кремль о ситуации с Медведчуком: хотим быть уверены, что это не "охота на ведьм" Фото: народный депутат Виктор Медведчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация не будет вмешиваться в ситуацию с Виктором Медведчуком, которого в Украине подозревают у государственной измене и отправили под домашний арест. При этом Кремль хочет быть уверен, что речь не идет о политической "охоте на ведьм".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, у Путина следят за тем, как развивается ситуация с Медведчуком.

"Мы никоим образом не собираемся в них (события, - ред.) вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил", - заявил Песков.

Напомним, сегодня стало известно, что на Медведчука надели электронный браслет после того, как суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему объявили подозрение в государственной измене, уголовное дело связано с его бизнесом в оккупированном Крыму.

До этого у президента России Владимира Путина уже заявляли, что не собираются вмешиваться в процесс над Медведчуком, поскольку это внутренние дела Украины. Медведчук приходится кумом Путину, который является крестным отцом его младшей дочери.

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