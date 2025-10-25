Кремль разработал новую методичку для "промывки мозгов" детей в оккупации, - ГУР

Кремлевские пропагандисты разработали новую методичку для воздействия на детей на временно оккупированных территориях Украины. Документ советует выявлять подростков, которые интересуются событиями в Украине или читают международные источники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки .

Кремлевские пропагандисты разработали новые методические рекомендации для "профилактики распространения идеологии терроризма, экстремизма и неонацизма" среди молодежи, проживающей на временно оккупированных кремлем территориях.

В документе оккупантам и местным коллаборационистам советуют выявлять детей, которые оставляют антипутинские комментарии в соцсетях, интересуются событиями в Украине или просто читают международные ресурсы, и проводить с ними "воспитательную работу".

"Кремлевское "воспитание" направлено на формирование у детей искаженного московской пропагандой мировоззрения", - отметили в ГУР.

В частности, в методичке отмечается ограничение доступа подростков к историческим материалам, особенно о Второй мировой войне. Вместо этого предлагается навязывать российскую пропагандистскую историю "великой отечественной", что должно укоренить российский имперский нарратив.

Направления также обязывают регулярно проводить идеологические занятия, которые формируют у детей толерантность к российскому вторжению в Украину и прививают ценности общественного повиновения правящему режиму - верному спутнику российского империализма.

"Такие действия кремля являются составной частью геноцида украинского народа - агрессивная пропаганда среди детей с целью уничтожения их национальной идентичности грубо нарушает нормы международного права", - отметили в разведке.

По их данным, среди разработчиков документа значатся Ирина Бобраковская, Александра Бикадрова, Сергей Венцель, Ольга Галанина и Елена Малик - российские "педагоги" и "ученые" с экспертизой в ведении пропагандистских кампаний.