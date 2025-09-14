ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Безрассудная эскалация": Каллас отреагировала на дрон РФ в Румынии

Воскресенье 14 сентября 2025 23:45
UA EN RU
"Безрассудная эскалация": Каллас отреагировала на дрон РФ в Румынии Фото: Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас осудила вторжение российского дрона в воздушное пространство Румынии. Она назвала это "безрассудной эскалацией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в соцсети Х.

Комментируя инцидент, который произошел 13 сентября, Каллас заявила, что нарушение воздушного пространства Румынии дронами РФ - это очередное неприемлемое нарушение суверенитета государств-члена ЕС.

"Эта продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности. Мы солидарны с Румынией. Я нахожусь в тесном контакте с румынским правительством", - подчеркнула она.

Что произошло

Напомним, вчера ближе к вечеру, 13 августа, россияне вновь пытались атаковать Украину дронами.

Вражеские беспилотники было зафиксировано в Волынской области, которая граничит с Польшей, в связи с чем в небо была поднята польская боевая авиация.

Кроме того, параллельно в воздушное пространство Румынии залетел дрон, который фиксировался над Одесской областью.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии и был там примерно 50 минут.

В связи с этим он призвал Запад ее ждать, когда прилетит баллистика, а наоборот, действовать превентивно. В частности, речь идет о совместной защите.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Румыния Война в Украине Дрони
Новости
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России