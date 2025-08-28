Кремль усилил антимиграционную риторику и создает из мигрантов "внешнего врага", - СВРУ

Российский режим из-за роста внутреннего напряжения в стране все активнее использует антимиграционную риторику для того, чтобы отвлечь население РФ от реалий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Службы внешней разведки Украины.

В частности, отмечается, что государственная дума России готовит сейчас ряд законодательных инициатив, которые направлены на ограничение прав и свобод мигрантов. В первую очередь речь идет о "гостях" из стран Центральной Азии, которые находятся на территории РФ.

"Эти меры, несмотря на заявленную цель - безопасность и демографическую стабильность - являются инструментами внутренней мобилизации через культивирование образа "внешнего врага", - отмечает СВР.

Российские депутаты предлагают:

сообщать силовикам об иностранцах, которые получили экстренную медицинскую помощь без страховки;

высылать иностранцев, участвующих в предвыборной агитации;

внедрить цифровой учет мигрантов;

внедрить контроль за семьями мигрантов.

В СВР отмечают, что технологический аспект контроля вызывает у российских депутатов и силовых структур повышенное внимание.

"В Санкт-Петербурге тестируют систему видеонаблюдения, способную распознавать этническую принадлежность прохожих. Алгоритмы анализируют расовые и национальные признаки, что дает возможность оперативно реагировать на "концентрацию определенных национальностей" в публичных пространствах", - сказано в сообщении.

При этом антимиграционная риторика Кремля все больше переплетается с внутренней пропагандой. Последняя пытается сместить фокус общественного внимания с войны на так называемую "угрозу извне".

"Ксенофобия, легализованная через законодательные инициативы, превращается в инструмент политического выживания режима, теряющего контроль над экономической и социальной стабильностью", - резюмировали в СВР.