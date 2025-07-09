Путин собирает досье на мигрантов? В России создадут цифровые профили иностранцев

Российский диктатор Владимир Путин подписал поручение Министерству внутренних дел по созданию до 30 июня 2026 года "Цифрового профиля иностранного гражданина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российской Telegram-каналы.

Данный ресурс должен содержать данные об иностранцах и лицах без гражданства, которые въезжают или выезжают из России, с целью формирования полной и актуальной информации для разработки миграционной политики.

Документ также утверждает перечень сведений, которые будут предоставлять МВД другие органы власти. Среди них - данные о пересечении границы, об аккредитованных дипломатах, о недвижимости, а также результаты тестирования детей мигрантов на знание русского языка при поступлении в школу.

Согласно указу, реализация инициативы необходима для "обеспечения безопасности государства, охраны правопорядка и совершенствования государственной миграционной политики". Предусмотрено, что передача информации между ведомствами будет происходить через единую электронную систему, а сами иностранцы смогут подавать данные через портал "Госуслуг". Обработка информации, относящейся к гостайне, в системе запрещена.

Цифровой профиль станет частью более широких изменений в российском законодательстве по миграции. С 2023 года в России действуют ужесточенные правила: введена принудительная депортация незаконных мигрантов, ужесточено наказание за фиктивную регистрацию, а также запрещен прием в школы детей без знания языка. В Госдуме также рассматривается законопроект о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства.