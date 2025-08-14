"Новых граждан" России будут проверять на лояльность: что грозит украинцам
"Новые граждане" России должны доказать "100%-ю лояльность" к ценностям и законам Федерации. В противном случае у них заберут российский паспорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.
В частности, совет по правам человека при президенте России хочет проверять "новых граждан" на полное принятие культурно-исторических традиций, ценностей и законов страны.
Сначала новые нормы планируют применять к жителям временно оккупированных территорий Украины, которые получили российские паспорта, а затем - к мигрантам из Центральной Азии.
В Кремле считают, что среди нескольких миллионов "новых граждан" есть те, кто "представляет угрозу нацбезопасности". Работа по выявлению таких лиц уже ведется.
Также для детей мигрантов в России планируют ввести платное обучение в школе, а количество бесплатных попыток сдать экзамен по русскому языку ограничить до трех. Соответствующий законопроект подан в госдуму. Депутаты объясняют инициативу ростом количества детей-иностранцев.
Напомним, ранее РБК-Украина писало об увеличении количества статей Уголовного кодекса РФ, по которым возможно лишение приобретенного гражданства.
В частности, к существующему перечню добавлены тяжкие преступления, а также "преступления по экстремистским мотивам" или "оправдание терроризма и диверсионной деятельности".
Также до 30 июня 2026 года МВД России по поручению Путина должно создать "Цифровой профиль иностранного гражданина" - ресурс, который должен содержать данные об иностранцах, въезжающих или выезжающих из России
РБК-Украина писало, что в 2023 году российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволяет лишать приобретенного гражданства за "дискредитацию российской армии" и совершение действий, создающих угрозу стране.