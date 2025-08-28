ua en ru
Кремль посилив антиміграційну риторику та створює з мігрантів "зовнішнього ворога", - СЗРУ

Росія, Четвер 28 серпня 2025 17:35
Кремль посилив антиміграційну риторику та створює з мігрантів "зовнішнього ворога", - СЗРУ Ілюстративне фото: в Кремлі роблять з мігрантів нового ворога (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський режим через зростання внутрішньої напруги в країні дедалі активніше використовує антиміграційну риторику для того, щоб відволікти населення РФ від реалій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Служби зовнішньої розвідки України.

Зокрема, зазначається, що державна дума Росії готує зараз низку законодавчих ініціатив, які спрямовані на обмеження прав та свобод мігрантів. В першу чергу мова йде про "гостей" з країн Центральної Азії, які перебувають на території РФ.

"Ці заходи, попри заявлену мету - безпеку та демографічну стабільність - є інструментами внутрішньої мобілізації через культивування образу "зовнішнього ворога", - зазначає СЗР.

Російські депутати пропонують:

  • повідомляти силовикам про іноземців, які отримали екстрену медичну допомогу без страховки;
  • висилати іноземців, які беруть участь у передвиборчій агітації;
  • впровадити цифровий облік мігрантів;
  • впровадити контроль за сім'ями мігрантів.

В СЗР зазначають, що технологічний аспект контролю викликає у російських депутатів та силових структур підвищену увагу.

"У Санкт-Петербурзі тестують систему відеоспостереження, здатну розпізнавати етнічну належність перехожих. Алгоритми аналізують расові та національні ознаки, що дає можливість оперативно реагувати на "концентрацію певних національностей" у публічних просторах", - сказано у повідомленні.

При цьому антиміграційна риторика Кремля дедалі більше переплітається з внутрішньою пропагандою. Остання намагається змістити фокус суспільної уваги з війни на так звану "загрозу ззовні".

"Ксенофобія, легалізована через законодавчі ініціативи, перетворюється на інструмент політичного виживання режиму, що втрачає контроль над економічною та соціальною стабільністю", - резюмували в СЗР.

Зазначимо, згідно з нещодавніми ініціативами російського уряду, так звані "нові громадяни" Росії мають довести "100%-у лояльність" до цінностей та законів Федерації. В іншому випадку в них заберуть російський паспорт.

Також до 30 червня 2026 року МВС Росії за дорученням Путіна має створити "Цифровий профіль іноземного громадянина" - ресурс, що має містити дані про іноземців, які в’їжджають або виїжджають з Росії.

РБК-Україна писало, що у 2023 році російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє позбавляти набутого громадянства за "дискредитацію російської армії" та вчинення дій, що створюють загрозу країні.

