Кремль распространяет фейки о "подготовке НАТО к блокаде Калининграда", - ЦПД
Российская пропаганда продолжает кампанию по распространению дезинформации о "подготовке стран НАТО к нападению на РФ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО.
Российские СМИ активно тиражируют интервью заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко, где он утверждает, что "НАТО на учениях отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области" одновременно с "накачкой региона силами и средствами".
Это типичная манипуляция Кремля, утверждают в ЦПД, так как меры по усилению защиты стран НАТО в ответ на многочисленные российские провокации и угрозы применения силы против стран Балтии, Польши, Финляндии и других членов Альянса, выдаются за подготовку к нападению на Россию,
"Распространяя подобные манипуляции, Кремль пытается оправдать агрессивную политику РФ, создать у россиян иллюзию "западной угрозы" и ощущение "окруженной крепости", - объясняют аналитики ЦПД.
В Центре убеждены: настоящая цель этой пропаганды - еще большая милитаризация России и оправдание возможной войны со странами НАТО.
Другие фейки российской пропаганды
Ранее РБК-Украина со ссылкой на ЦПД писало, что российская пропаганда распространяет заявления о якобы подготовке НАТО к участию в войне против России.
Кремлевские ресурсы тиражируют заявление службы внешней разведки России о том, что "французские войска разворачиваются в Польше". Также дополняют его сообщением о "растущей группировке НАТО в Румынии и Балтии", которая находится "в шаге от эскалации".
На самом деле речь идет о плановых и публично анонсированных учениях союзников, сообщает ЦПД.
Также россияне распространяют фейки о якобы пророссийских митингах в Украине, где украинцы якобы протестуют против продолжения войны и обращаются к России за "помощью".
В ЦПД объяснили: для создания таких фейков используют реальные записи акций протеста, которые происходили в Украине в разные годы, некоторые даже более десяти лет назад. На старые видео накладывают новый звук, в котором слышны возгласы с просьбами о "российской помощи".