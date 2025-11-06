Кремль распространяет фейки о "подготовке НАТО к блокаде Калининграда", - ЦПД

Российская пропаганда продолжает кампанию по распространению дезинформации о "подготовке стран НАТО к нападению на РФ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО.

Российские СМИ активно тиражируют интервью заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко, где он утверждает, что "НАТО на учениях отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области" одновременно с "накачкой региона силами и средствами".

Это типичная манипуляция Кремля, утверждают в ЦПД, так как меры по усилению защиты стран НАТО в ответ на многочисленные российские провокации и угрозы применения силы против стран Балтии, Польши, Финляндии и других членов Альянса, выдаются за подготовку к нападению на Россию,

"Распространяя подобные манипуляции, Кремль пытается оправдать агрессивную политику РФ, создать у россиян иллюзию "западной угрозы" и ощущение "окруженной крепости", - объясняют аналитики ЦПД.

В Центре убеждены: настоящая цель этой пропаганды - еще большая милитаризация России и оправдание возможной войны со странами НАТО.