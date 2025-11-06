Кремль поширює фейки про "підготовку НАТО до блокади Калінінграда", - ЦПД

Російська пропаганда продовжує кампанію з поширення дезінформації щодо "підготовки країн НАТО до нападу на РФ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО.

Російські ЗМІ активно тиражують інтерв'ю заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка, де він стверджує, що "НАТО на навчаннях відпрацьовує сценарій блокування Калінінградської області" одночасно з "накачкою регіону силами і засобами".

Це типова маніпуляція Кремля, стверджують у ЦПД. Адже заходи з посилення захисту країн НАТО у відповідь на численні російські провокації та погрози застосування сили проти країн Балтії, Польщі, Фінляндії й інших членів Альянсу, видаються за підготовку до нападу на Росію,

"Поширюючи подібні маніпуляції, Кремль намагається виправдати агресивну політику РФ, створити у росіян ілюзію "західної загрози" та відчуття "оточеної фортеці", - пояснюють аналітики ЦПД.

У Центрі переконані: справжня мета цієї пропаганди - ще більша мілітаризація Росії та виправдання можливої війни з країнами НАТО.