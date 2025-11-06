ua en ru
Чт, 06 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Кремль поширює фейки про "підготовку НАТО до блокади Калінінграда", - ЦПД

Росія, Четвер 06 листопада 2025 03:35
UA EN RU
Кремль поширює фейки про "підготовку НАТО до блокади Калінінграда", - ЦПД Фото: Російська пропаганда тиражує фейки про "напад НАТО на РФ" (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Російська пропаганда продовжує кампанію з поширення дезінформації щодо "підготовки країн НАТО до нападу на РФ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО.

Російські ЗМІ активно тиражують інтерв'ю заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка, де він стверджує, що "НАТО на навчаннях відпрацьовує сценарій блокування Калінінградської області" одночасно з "накачкою регіону силами і засобами".

Це типова маніпуляція Кремля, стверджують у ЦПД. Адже заходи з посилення захисту країн НАТО у відповідь на численні російські провокації та погрози застосування сили проти країн Балтії, Польщі, Фінляндії й інших членів Альянсу, видаються за підготовку до нападу на Росію,

"Поширюючи подібні маніпуляції, Кремль намагається виправдати агресивну політику РФ, створити у росіян ілюзію "західної загрози" та відчуття "оточеної фортеці", - пояснюють аналітики ЦПД.

У Центрі переконані: справжня мета цієї пропаганди - ще більша мілітаризація Росії та виправдання можливої війни з країнами НАТО.

Інші фейки російської пропаганди

Раніше РБК-Україна з посиланням на ЦПД писало, що російська пропаганда поширює заяви про нібито підготовку НАТО до участі у війні проти Росії.

Кремлівські ресурси тиражують заяву служби зовнішньої розвідки Росії про те, що "французькі війська розгортаються в Польщі". Також доповнють її повідомленням про "зростаюче угруповання НАТО в Румунії та Балтії", яке знаходиться "за крок до ескалації".

Насправді йдеться про планові та публічно анонсовані навчання союзників, повідомляє ЦПД.

Також росіяни поширюють фейки про нібито проросійські мітинги в Україні, де українці начебто протестують проти продовження війни і звертаються до Росії по "допомогу".

У ЦПД пояснили: для створення таких фейків використовують реальні записи акцій протесту, що відбувалися в Україні в різні роки, деякі навіть понад десять років тому. На старі відео накладають новий звук, у якому чути вигуки з проханнями про "російську допомогу".

Читайте РБК-Україна в Google News
Пропагандист Російська Федерація
Новини
Путін знову пригрозив Заходу і наказав готувати "масштабні ядерні випробування"
Путін знову пригрозив Заходу і наказав готувати "масштабні ядерні випробування"
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України