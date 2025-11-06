Кремль поширює фейки про "підготовку НАТО до блокади Калінінграда", - ЦПД
Російська пропаганда продовжує кампанію з поширення дезінформації щодо "підготовки країн НАТО до нападу на РФ".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО.
Російські ЗМІ активно тиражують інтерв'ю заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка, де він стверджує, що "НАТО на навчаннях відпрацьовує сценарій блокування Калінінградської області" одночасно з "накачкою регіону силами і засобами".
Це типова маніпуляція Кремля, стверджують у ЦПД. Адже заходи з посилення захисту країн НАТО у відповідь на численні російські провокації та погрози застосування сили проти країн Балтії, Польщі, Фінляндії й інших членів Альянсу, видаються за підготовку до нападу на Росію,
"Поширюючи подібні маніпуляції, Кремль намагається виправдати агресивну політику РФ, створити у росіян ілюзію "західної загрози" та відчуття "оточеної фортеці", - пояснюють аналітики ЦПД.
У Центрі переконані: справжня мета цієї пропаганди - ще більша мілітаризація Росії та виправдання можливої війни з країнами НАТО.
Інші фейки російської пропаганди
Раніше РБК-Україна з посиланням на ЦПД писало, що російська пропаганда поширює заяви про нібито підготовку НАТО до участі у війні проти Росії.
Кремлівські ресурси тиражують заяву служби зовнішньої розвідки Росії про те, що "французькі війська розгортаються в Польщі". Також доповнють її повідомленням про "зростаюче угруповання НАТО в Румунії та Балтії", яке знаходиться "за крок до ескалації".
Насправді йдеться про планові та публічно анонсовані навчання союзників, повідомляє ЦПД.
Також росіяни поширюють фейки про нібито проросійські мітинги в Україні, де українці начебто протестують проти продовження війни і звертаються до Росії по "допомогу".
У ЦПД пояснили: для створення таких фейків використовують реальні записи акцій протесту, що відбувалися в Україні в різні роки, деякі навіть понад десять років тому. На старі відео накладають новий звук, у якому чути вигуки з проханнями про "російську допомогу".